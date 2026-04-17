Катя Гордон назвала приговор Чекалину «заказным делом»

Юрист Катя Гордон стала общественным защитником Артема Чекалина и назвала его приговор по делу о выводе 251 млн рублей за рубеж чрезмерно жестким, сообщает «Абзац» .

Суд приговорил бывшего супруга блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) к семи годам лишения свободы по делу о выводе более 251 млн рублей по подложным документам. После этого Катя Гордон объявила, что будет представлять его как общественный защитник.

«Кейс Чекалиных открывает ящик Пандоры и может стать эффектом пострашнее „эффекта Долиной“. Экономическая статья, по которой граждане выплачивают все, что требуется, неожиданно превращается в уголовное дело… Якобы были некие подложные документы в банках, которых, правда, никто нигде не видел, а банки ответили, что их нет… Это заказное дело и прессинг», — заявила Гордон.

По ее мнению, решение суда оказалось неоправданно суровым. Ряд представителей шоу-бизнеса также поддержали Чекалина, отметив, что у него трое детей.

Ранее блогер Айза призналась, что испугалась после вынесения приговора. Она заявила, что суд не думает об общих детях бывших супругов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.