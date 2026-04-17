Академик РАН предложил снять налоги с бизнеса и переложить на богатых

В РФ «супермедленно» развивается экономика. Для исправления положения нужно провести реформу налоговой системы — переложить некоторые налоги на богатых, а бизнес, при наличии возможности, избавить от них, рассказал RTVI академик РАН, бывший депутат Госдумы Роберт Нигматулин.

Он отметил, что экономика РФ действительно развивается. Однако это происходит «супермедленно».

«Если мы будем так развиваться, то в 1,5 раза ВВП вырастет через 37 лет. А это нужно, чтобы уйти от бедности», — добавил академик РАН.

Нигматулин выразил мнение, что с бизнеса необходимо убрать налоги. Он должен развиваться, причем малый и средний. Налоги академик РАН предложил перекладывать на супербольшие доходы очень богатых людей.

