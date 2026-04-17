Все переписал: сколько недвижимости осталось у Ефремова после выхода на свободу

У Михаила Ефремова остались две квартиры и два загородных дома

Актер Михаил Ефремов владел двумя домами и четырьмя квартирами, часть из которых переписал на родственников и близких. Сейчас в собственности актера могли остаться две квартиры в Москве и два загородных дома, сообщает kp.ru .

Самый дорогой объект — шестикомнатная квартира площадью 148,5 кв. м в Плотниковом переулке в столице, расположенная в «доме с писателями» 1907 года постройки. Кадастровая стоимость превышает 40 млн рублей, рыночная — более 100 млн. В 2004 году Ефремов продал квартиру отца Олега Ефремова на Тверской и вложил средства в эту недвижимость. В прошлом году жилье переписали на Софью Кругликову.

Еще одна квартира в центре Москвы площадью 67 кв. м досталась актеру по наследству от матери Аллы Покровской. Там живет дочь от четвертого брака.

Во время отбытия срока Михаил Ефремов получил по наследству пятикомнатную квартиру 123 кв. м на Тверской и половину трехкомнатной квартиры 73 кв. м на Олимпийском проспекте после смерти дяди Александра Покровского. Свою долю в «трешке» актер оформил по договору дарения семье, которая ухаживала за пожилыми родственниками.

У Ефремова есть дом в Подмосковье, купленный в 2005 году, и дача в Юрмале, приобретенная в 2011-м. С начала пандемии семья в Латвии не бывала.

Михаил Ефремов вышел на свободу в апреле 2025 года. Актер отбывал наказание за смертельное ДТП в Москве.

