Стартовал прием заявок на Международную конкурс-премию «КАРДО»

Участие в событии — шанс заявить о себе на международном уровне, получить признание, инструменты для роста и побороться за денежные призы. Присоединиться к конкурсу могут как любители, так и профессионалы из всех регионов России и стран мира. Регистрация открыта на официальном сайте проекта до 15 июля.

Участниками нового сезона могут стать атлеты, танцоры, райдеры, музыканты, художники, организаторы событий и представители уличных сообществ. После регистрации они пройдут онлайн-отбор, а также присоединятся к очным этапам сезона.

«Проект „КАРДО“ уже много лет успешно решает задачу создания позитивного образа культуры улиц и открывает новые горизонты самореализации для молодежи как в России, так и за рубежом, становясь настоящим мостом дружбы между странами. Мы видим, как растет интерес к проекту у конкурсантов со всего мира, и это еще раз подтверждает: Россия — открытая, гостеприимная страна, готовая делиться своими возможностями. Главный социальный лифт в нашем проекте — это дальнейшее развитие талантов. То, что сообщество „КАРДО“ метко называет „социальными лестницами улиц“, работает на практике: участники получают не просто признание, а реальные инструменты для роста — от наставничества до грантов и профессионального продюсирования. В девятом сезоне мы продолжим укреплять международное сотрудничество и делать все, чтобы каждый деятель уличной культуры и спорта, где бы он ни находился, мог найти свой путь к успеху», — сказал директор по маркетингу и аналитике Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Михаил Гусев.

В 9-м сезоне проект реализуется по 5 конкурсам. Это соревнования уличной культуры и спорта, видеоконкурс, премия за вклад в развитие индустрии, конкурс общественных проектов, а также конкурс молодых дизайнеров уличной одежды. Участники выступят перед экспертами индустрии, представителями спортивных федераций и международным судейским корпусом. Соревнования в новом сезоне пройдут по 13 направлениям: BMX, скейтбординг, паркур, воркаут, граффити, брейкинг, хип-хоп, рэп, диджеинг, кикскутеринг, трикинг и фриран и новой соревновательной номинации — роллерблейдинг.

«Каждый сезон „КАРДО“ начинается с простого, но очень важного чувства — ожидания новых людей, новых историй и новых имен. За годы проект объединил огромное международное сообщество, но его главная ценность по-прежнему остается в людях. В тех, кто выходит на площадки, снимает свои первые видео, делает первые мероприятия, тренирует команды, развивает локальные сообщества и двигает уличную культуру вперед. Девятый сезон станет еще более международным, более открытым и более живым. И нам особенно важно, что сегодня участники из разных стран могут говорить друг с другом через общий язык движения, творчества и улицы», — считает руководитель общественной организации «ОФФБИТС ЮГ», организатор Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Петр Янченко.

Итоги будут подведены на международном гранд-финале «КАРДО» — масштабном событии, которое ежегодно объединяет тысячи участников, зрителей и представителей мирового сообщества уличной культуры и спорта.

Победители проекта получат всестороннее сопровождение, включая обучение, наставничество и развитие профессиональных навыков, а также денежные призы. Дополнительно они смогут претендовать на гранты до 1 500 000 рублей от «Росмолодежь.Гранты», информационную поддержку и возможность реализовать себя и свои проекты с профессиональной командой.