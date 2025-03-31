Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская совместно с Молодежным советом проводят II ежегодный конкурс «Молодой правозащитник Московской области». Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

«В прошлом году конкурс вызвал настоящий интерес, и мы поняли, как важно проводить его ежегодно. В нем приняли участие много активных молодых людей, для которых важно помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Наш конкурс создан для того, чтобы поощрять и поддерживать такую значимую деятельность. А также вдохновить и других людей на добрые дела», — поделилась Ирина Фаевская.

Принять участие в конкурсе могут граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 35 лет включительно, занимающиеся правозащитной деятельностью в Московской области по следующим направлениям:

активная и плодотворная общественная деятельность в сфере защиты прав и свобод человека;

благотворительная, волонтерская деятельность, направленная на оказание безвозмездной помощи нуждающимся;

развитие и укрепление институтов гражданского общества;

правовое просвещение граждан в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.

Конкурсные материалы с приложенными документами необходимо направить на адрес электронной почты: molsovetmo@yandex.ru с пометкой «на конкурс „Молодой правозащитник Московской области“ не позднее 31 августа.

Победитель и призеры конкурса получат памятные призы от Уполномоченного по правам человека.

Подробнее о конкурсе читайте в положении: https://upch.mosreg.ru/deyatelnost/pravovye-akty-gosorgana/rasporyazenie-gosudarstvennogo-organa-upolnomocennyi-po-pravam-celoveka-v-moskovskoi-oblasti-i-ego-apparat-ot-25032025-rupc-mo-62025-o-provedenii-konkursa-molodoi-pravozashhitnik-moskovskoi-oblasti.

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