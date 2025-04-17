Стартовал прием заявок на форум инноваций «Сильные идеи для нового времени»

Открыт прием заявок на ежегодный форум «Сильные идеи для нового времени». Это платформа для генерации и поддержки инновационных проектов, способных внести значительный вклад в развитие страны. Организаторы форума — агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

В рамках инициатив 2025 года форум фокусируется на 5 ключевых направлениях:

национальная социальная инициатива,

национальная предпринимательская инициатива,

национальная технологическая инициатива,

национальная кадровая инициатива,

национальная экологическая и климатическая инициатива.

«Сильные идеи для нового времени» — это точка притяжения сильных идей и смелых решений. Для того, чтобы принять участие в форуме нужно зарегистрироваться и подать свою идею на крауд-платформе идея.росконгресс.рф.

Прием заявок осуществляется до 15 мая 2025 года, экспертная оценка и определение топ-листов до 7 июля 2025 года, подведение итогов и презентация лучших идей состоится в июле 2025 года.

Минэкологии Московской области приглашает к участию в форуме новаторов, чьи проекты предлагают эффективные решения в вопросах по сохранению природы и других областях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.