Стартовал отбор площадок для сдачи нормативов ТехноГТО на золотые значки в Подмосковье

Стартовал отбор площадок для сдачи нормативов технологической грамотности ТехноГТО на золотые значки. Получить статус очной площадки могут школы, вузы, центры дополнительного образования и другие образовательные организации Московской области. Об этом сообщают организаторы.

Комплекс ТехноГТО является частью Национальной технологической олимпиады (НТО) и реализуется Кружковым движением НТИ совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей» и Движением Первых при поддержке НИУ ВШЭ и Росмолодежь. Прием заявок на получение статуса очной площадки ТехноГТО продлится до 2 марта 2025 года.

Чтобы стать площадкой ТехноГТО, организация должна заявить о готовности принимать очные нормативы как минимум дважды в год, предоставить для этого компьютерные классы и оборудование, а также назначить координатора площадки и экзаменаторов. После отбора площадок проектный офис ТехноГТО проведет инструктаж экзаменаторов, предоставит задания и материалы для проведения очной сдачи нормативов, возьмет на себя круглогодичную методическую и техническую поддержку площадок.

«Запуск первых очных площадок ТехноГТО — следующий важный этап развития проекта. При этом мы не ограничиваем число площадок — принимать нормативы и выдавать золотые значки смогут любые организации в любом количестве, отвечающие требованиям отбора. На сегодняшний день в рамках проекта сдано уже свыше 50 000 нормативов ТехноГТО по кибербезопасности, электронике, применению беспилотников, фактчекингу и др., около 2000 человек заработали серебряные и бронзовые значки. Возможность сдать ТехноГТО на золотой значок у самых активных участников появится уже весной, когда начнут работать первые площадки», — подчеркнул ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ, лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов.

Допуск к сдаче очных нормативов ТехноГТО участник получает после успешного прохождения (на 70 и более баллов) не менее пяти онлайн-нормативов — все они доступны для сдачи на сайте technogto.kruzhok.org. Задания максимально приближены к реальным жизненным ситуациям: от настройки безопасного интернета до работы с навигационными приложениями и ведения социальных сетей. Золотой значок получают участники, которые успешно сдали два очных норматива.

«Постепенно очные площадки ТехноГТО откроются во всех регионах страны. Сдавая нормативы, участники не просто проверяют и повышают свою технологическую грамотность, но и зарабатывают баллы конкурса цифровых портфолио „Талант НТО“. Президентская платформа открывает перед школьниками уникальную возможность: победители и призеры этого конкурса получают до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ. Это значительно увеличивает шансы для поступления в выбранный вуз — каждое достижение приближает ребят к исполнению мечты», — отметил генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

На прошедшем в Новосибирске в октябре 2024 года международном форуме-выставке «Учебная Сибирь» участники ТехноГТО впервые смогли сдать очные нормативы по направлениям «Электроника дома» и «Кибербезопасность». Тогда свои силы попробовали 43 школьника, трое из них успешно сдали оба норматива и получили золотые значки.

ТехноГТО — комплекс нормативов для оценки общей технологической грамотности и готовности ответственно использовать технологии для решения задач в повседневной жизни. На сайте желающим доступны следующие нормативы: «Кибербезопасность», «Применение беспилотников», «Принятие решений на основе данных», «Электроника дома», «Цифровая навигация», «Блогинг», «Фактчекинг», «Цифровое моделирование и производство», «Разработка видеоигр», «Технологии связи».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.