Стартовал набор волонтеров Подмосковья для поддержки голосования по благоустройству

В Подмосковье стартовал набор добровольцев для проведения Всероссийского голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству. Это голосование проводится ежегодно по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Ежегодно в голосовании участвует около 1,5 тыс. муниципальных образований, позволяя жителям самим выбирать объекты, которые будут благоустроены в их регионах. В прошлом году в нем приняло участие более 855 тысяч человек, что на 140 тысяч больше, чем в предыдущие годы. Жители сами могут решить, как именно благоустроить свой населенный пункт: обновить детскую площадку, построить скейт-парк, преобразить центральную площадь или другое общественное пространство», — рассказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

За четыре года в программе в качестве добровольцев приняли участие почти 350 тыс. человек со всей страны, включая школьников, молодежь и «серебряных» волонтеров. Традиционно активисты будут работать на специальных информационных точках, в общественных местах и на массовых мероприятиях.

«Ни одно крупное и важное мероприятие на территории Московской области не обходится без наших волонтеров. В этом году ребята помогут в организации голосования уже в пятый раз — они будут рассказывать жителям о проекте, о территориях и планах благоустройства, а также о том, как быстро и комфортно сделать свой выбор на специальном портале. Активисты пройдут обучение и тестирование, после чего прошедшие отбор войдут в волонтерский корпус ФКГС. В прошлом году в работу включились более 3,5 тыс. добровольцев на более чем 300 точках и привлекли к голосованию почти 250 тыс. жителей. Приглашаю волонтеров и в этом году присоединиться к этой важной истории!» — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Заявки на участие в проекте принимаются до 14 апреля. Стать волонтером может любой желающий в возрасте от 14 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться сначала на платформе volonter.mosreg.ru, затем — на сайте Добро.рф. Само голосование пройдет с 21 апреля по 12 июня 2025 года на сайте za.gorodsreda.ru. Отдать свой голос может любой житель Московской области.

Участие в проекте мотивирует не только возможность внести вклад в благоустройство, но и система поощрений от министерства информации и молодежной политики Московской области, а также положительные отзывы и благодарности от жителей.

Позитивные изменения в городской среде, происходящие по итогам голосования, можно наблюдать на всей территории области, где появляются новые современные парки, уютные скверы, креативные общественные пространства и многофункциональные игровые и спортивные зоны.

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства было впервые запущено в 2021 году, и тогда участие в нем приняли порядка 300 тыс. жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.