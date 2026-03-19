Стартовал конкурс для посещения острова Шумшу с экспедицией

Стартовал отбор участников для посещения острова Шумшу в Сахалинской области. Конкурс проводится федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» совместно с автономной некоммерческой организацией «Больше, чем путешествие», сообщает пресс-служба Росмолодежи.

Основной целью Конкурса является формирование у молодежных туристических групп, участвующих в полезной программе в рамках экспедиции, системы нравственных и смысловых ориентиров, а также создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и сохранения исторической памяти о Победе над милитаристской Японией во Второй мировой войне.

К участию приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 45 лет. Критерии отбора и оценки, сроки проведения и иные существенные условия определены в положении об организации и проведении конкурса, которое доступно по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/Gi2BzeayFeJxIw.

Регистрация открыта на платформе ФГАИС «Молодежь России» по адресу: myrosmol.ru/events/eefd61d9-f7f4-405e-8cb8-f53f83268779.

По итогам конкурсных испытаний будут определены 150 победителей. Впоследствии они примут участие в разработке новых подходов и информационных продуктов, транслирующих историю подвига воинов-дальневосточников, в востребованном и адаптированном для современной аудитории формате, а также предназначенных для широкого использования в школах, музеях и молодежных объединениях по всей стране.