Стартовал капремонт «Софринского образовательного комплекса» в округе Пушкинский

«Здание „Софринского образовательного комплекса“ 1970 года постройки ждет масштабное обновление. Подрядчик приступил к работам по капительному ремонту. Строители подрядной организации ведут демонтажные работы внутри здания и на кровле. На объекте работают больше 25 человек», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Он отметил, что в здании образовательного учреждения площадью 4451,9 кв. м запланированы внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники, окон и дверей. Также в рамках ремонта обновят фасад и кровлю, для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Открыть обновленное учебное здание планируют 1 сентября 2026 года.

Работы в учреждении образования проведут за счет средств федерального и регионального бюджетов по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Он рассчитан на 600 учащихся.

В 2026 году в Подмосковье предусмотрен капитальный ремонт 47 школ.