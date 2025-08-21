Стартовал III сезон курсов повышения квалификации учителей проекта «Энергокружки»

В НИУ «МЭИ» стартовал третий сезон курсов повышения квалификации учителей проекта «Энергокружки», организованного Группой «Россети». В нем участвуют около 70 преподавателей, при этом 50 из них присоединились к проекту впервые. Основная цель — развитие компетенций педагогов, преподающих физику и популяризирующих энергетику среди школьников. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

«Интерес к проекту растет — планируем в новом учебном году открыть почти 160 энергокружков в самых разных регионах России. Мы уверены, что развитие энергетики начинается именно в школах. Наша задача — передать будущим инженерам знания с помощью квалифицированных педагогов», — подчеркнул заместитель генерального директора — руководитель аппарата «Россети» Владимир Харитонов.

Он отметил, что за первые два года реализации проекта в нем уже приняли участие почти 80 учителей, которые вели уроки для более чем 2 тыс. учеников из 61 региона страны. Привлечение новых преподавателей позволит увеличить аудиторию энергокружков — в новом учебном году в них будут заниматься около 3 тыс. старшеклассников.

Проект разработан специалистами Группы «Россети» совместно с экспертами НИУ «МЭИ». Он позволяет не только повысить интерес к физике, но и увеличить количество учащихся, выбирающих этот предмет для сдачи госэкзаменов и последующего поступления в вузы и ссузы. Обучение в энергокружках строится по особой программе — с познавательными экспериментами, практическими и лабораторными работами, посещением энергообъектов и мастер-классами.

На территории Московской области проект «Энергокружки» стартовал осенью 2024 года на базе школы № 9 муниципального округа Дмитровский и лицея города Шатуры. Дважды в неделю девятиклассники в составе двух групп по 20 человек изучали точные науки с упором на физику, математику, информатику, а еще знакомились с историей электросетевого комплекса страны, профессиями и корпоративной культурой компании «Россети».

Первый год реализации проекта в Подмосковье дал положительные результаты. Поэтому с нового учебного года «Энергокружки» будут дополнительно организованы на базе общеобразовательных учреждений в Реутове и Павловском Посаде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и „Россети“ реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.