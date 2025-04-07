Стартовал детский творческий конкурс «Служба спасения Подмосковья глазами детей»

Стартовал детский творческий конкурс «Служба спасения Московской области глазами детей». В рамках конкурса дети могут поделиться своим видением работы экстренных служб с помощью рисунков, фотографии или видео о своих героях — спасателях, медиках, полицейских. Об этом сообщает пресс-служба системы-112 Подмосковья.

Цель конкурса — в первую очередь, показать важность и значимость деятельности службы спасения, а также повысить узнаваемость системы-112 Московской области среди детей и молодежи.

Конкурс проводится ГКУ МО «Центр 112» при поддержке правительства Московской области. В нем могут принять участие учащиеся образовательных учреждений, представители детских и молодежных общественных и некоммерческих организаций и объединений Московской области, семьи.

Положение о проведении конкурса можно найти на официальных сайтах службы спасения: 112mo.ru и 112mosreg.ru.

Все конкурсные материалы необходимо направить на электронную почту: konkurs112@mail.ru или почтовым отправлением по адресу: 142115, Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей, 7-а (с пометкой «На конкурс») не позднее 15 августа 2025 года.

Победители и призеры получат ценные призы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.