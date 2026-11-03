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Стартовал «Большой этнографический диктант»

Общество

Сегодня по всей стране и за ее пределами стартовала XI Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Ее проводит Федеральное агентство по делам национальностей. Акция продлится до 12 ноября, сообщили организаторы.

«Большой этнографический диктант» знакомит с культурой народов России, а еще помогает понять, насколько хорошо жители страны знают их традиции и обычаи. Диктант состоит из 30 тестовых заданий. Двадцать вопросов — общих для всей страны, еще десять связаны с особенностями конкретного региона. На ответы дается 45 минут, за правильные ответы можно набрать до 100 баллов.

Диктант проходит в офлайн-формате. Любой желающий может выбрать площадку в своем регионе на сайте акции.

«Большой этнографический диктант» — это не экзамен и не формальная проверка знаний. Это возможность открыть для себя многообразие нашей страны, осознать масштаб ее исторического пути и понять, что именно уважение к традициям и культура каждого народа составляет прочный фундамент нашего гражданского единства. Уверен, что для каждого из вас участие в диктанте станет шагом к новым знаниям и поводом для гордости за Россию и ее уникальное культурное многообразие», — отметил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Итоги диктанта традиционно подведут 12 декабря 2026 года, в День Конституции Российской Федерации.