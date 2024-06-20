Стартап-студия для студентов открылась в ОЭЗ «Технополис Москва»

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» начала работу студия, которая помогает студентам создавать технологические компании, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

Она была открыта резидентом ОЭЗ — производителем микроэлектроники Зеленоградского нанотехнологического центра (ЗНТЦ) и опорным вузом — Национальным исследовательским университетом «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ).

В проекты молодых ученых планируется инвестировать 300 млн рублей в течение ближайших трех лет.

«В кейсе организации 20 идей молодых ученых разной степени проработки из области электроники, нанотехнологий, телекоммуникаций, фотоники, биотеха, БАС и IT. Из них восемь уже стали полноценными проектами — сформированы команды, созданы компании, идет финансирование. Студия готова инвестировать в стартапы 300 миллионов рублей в течение трех лет. Средства пойдут в том числе на создание оплачиваемых рабочих мест для студентов», — уточнил Овчинский.

Студия рассчитана на студентов и преподавателей, а также вузы, федеральные институты развития, венчурные фонды и компании, специализирующиеся на серийном открытии стартапов. Для молодых ученых подготовили рабочую экосистему — им предоставляют полный пакет поддержки.

«Цель стартап-студий — привлечь студентов к работе над реальными проектами, вдохнуть в них любовь к творчеству и высоким технологиям. Сегодня уже открыто свыше 20 таких студий в различных регионах страны. Запуск стартап-студии МИЭТ в ОЭЗ „Технополис Москва“ усилит направление по развитию молодежного высокотехнологичного бизнеса в столице», — прокомментировала генеральный директор университетской стартап-студии МИЭТ Полина Корнейчук.

Студенты и выпускники одного из ключевых вузов по подготовке кадров для радиоэлектронной промышленности пользуются большой востребованностью на рынке труда.

Например, компания «ЗНТЦ» специализируется на выпуске микроэлектроники. Она является резидентом ОЭЗ столицы с 2011 года.

«За это время предприятие освоило выпуск 50 видов импортозамещающих изделий микроэлектроники и микросистемной техники, вложив в свое развитие свыше 1,3 миллиарда рублей. Для поддержки перспективных высокотехнологичных бизнес-идей резидент организовал инвестфонд, который за 13 лет деятельности создал более 50 стартапов», — отметил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Приемная кампания 2024 года стартовала 20 июня. Несколько резидентов ОЭЗ «Технополис Москва», специализирующихся на выпуске микроэлектроники, уже подали запросы на заключение договоров о целевом обучении студентов в интересах предприятия.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем» и «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия, превышает 280 га.