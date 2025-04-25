Старший помощник Видновского прокурора подсказал, что делать при звонке мошенника

Мошенники используют разные предлоги: могут выдавать себя за сотрудников банков, полиции, ФСБ или других ведомств. Их цель — получить доступ к личным данным, деньгам или учетным записям. Колесников также рассказал алгоритм действий, который поможет защитить себя и близких от мошенников.

1. Сбросить звонок мошенника и незамедлительно лично поговорить с родственником. Мошенники часто дают инструкции своим жертвам, включая не распространяться о разговоре и утверждают, что все происходит в рамках секретной проверки.

2. Если родственник находится в другом городе скажите ему: «Дай время, я тебе перезвоню». Перезвоните на его сотовый номер или по видеосвязи», — рассказал представитель городской прокуратуры.

По его словам, мошенники научились обманывать пользователей при помощи кружочков в Telegram. Мошенники воруют голосовые кружки, вырезают из них фразы и обманывают с их помощью жертв.

«Если вам пришел подозрительный кружок, попросите человека позвонить или написать в другом мессенджере. Не нужно доверять неизвестным звонкам, но и утверждать, что с неизвестного номера в мессенджере всегда звонит мошенник тоже нельзя», — поделился спикер.

Многие продолжают разговор с мошенниками, даже после того как уже заподозрили обман. Причина — психология человека и обеспокоенность за близких.

В этом случае также разработан алгоритм действий: Если мошенники говорят снять деньги со счетов, пока их не заблокировали. Необходимо обратиться в банк для блокировки и в правоохранительные органы.

Если мошенники назначают встречу с целью передачи им денег, то необходимо также обратиться в полицию, чтобы задержать их на месте для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

«Необходимо беречь свои персональные данные и перепроверять всю информацию несколько раз. Поговорить с бабушками и дедушками, потому что зачастую старшее поколение в силу малой информационной осведомленности в интернет-сфере, больше всего подвергаются кибератакам», — отметил Тимур Колесников.

В завершении встречи представитель городской прокуратуры поделился инструментом защиты своих персональных данных.

«Логины и пароли должны быть сложносоставными, латинские строчные и прописные буквы и обязательное наличие цифр. Не сообщать их неизвестным лицам, так как сохранность персональных данных гарантирует безопасность в информационной и телекоммуникационной сфере», — отметил старший помощник прокурора.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.