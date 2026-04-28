Старший помощник прокурора рассказала жителям Воскресенска об уловках мошенников

Жителям Воскресенска рассказали о схемах обмана, которые используют злоумышленники. Встреча с населением состоялась при участии старшего помощника городского прокурора Елены Соловьевой, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

С начала года более 50 местных жителей уже пострадали от действий телефонных аферистов.

«Круг жертв разнообразен. В первую очередь, это граждане преклонного возраста. Но в целом на уловки мошенников попадаются и молодые люди», — отметила Соловьева.

Представитель прокуратуры рассказала о нескольких несложных правилах, которые помогут уберечь свои деньги.

Первое: никаких «безопасных счетов» не существует. Если в разговоре по телефону вам предлагают перевести туда деньги — знайте, это мошенники.

Второе: государственные ведомства не соединяют граждан друг с другом по телефону. Если в ходе одного звонка вас переводят с «Центробанка» на «прокуратуру», а потом на «полицию» — вы смотрите постановочный спектакль аферистов.

Третье: не стоит перезванивать на входящий номер. Хотите что-то уточнить? Положите трубку и возьмите номер организации с ее официального сайта.

И последнее: всегда сохраняйте спокойствие и будьте внимательны. При любых сомнениях просто прервите разговор.