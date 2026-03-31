Старшеклассников в России начнут учить по новому стандарту с 2027 года Общество сегодня в 05:12

В России новый образовательный стандарт для 10–11-х классов вступит в силу с 1 сентября 2027 года, сообщает РИА Новости.

По данным Минпросвещения РФ, ФГОС среднего общего образования предусматривает создание инженерных классов, формирование навыков работы с искусственным интеллектом, метапредметные результаты и использование современного оборудования. Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, уже завершено формирование единого образовательного пространства. «Минпросвещения России утвердило единые образовательные программы и организовало системную воспитательную работу», — заявил Кравцов. Такой подход обеспечивает каждому ребенку прочную базу знаний, духовно-нравственные ориентиры и ключевые навыки.