Старшеклассники в Лотошине узнали, как не стать жертвой мошенников

Помощник прокурора Лотошинского района Илья Прокопов провел урок для учеников старших классов и рассказал о современных способах обмана и мерах предосторожности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сейчас стало актуальным участие людей, в том числе несовершеннолетних, в мошеннических схемах в качестве дропперов. Чаще всего предлагают перевести деньги с карты на карту за вознаграждение или оформить карту на свое имя для передачи третьим лицам. За это предусмотрена ответственность по закону.

Помощник прокурора также предупредил, что при звонках от неизвестных лиц, выдающих себя за представителей банка или полиции, лучше повесить трубку и связаться с банком самостоятельно. Важно помнить: избежать ответственности за мошенничество с онлайн-банками не получится.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.