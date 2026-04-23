Старшеклассники в Домодедове посетили администрацию округа

Экскурсия для учеников школы №9 прошла 21 апреля, в День местного самоуправления, в администрации городского округа Домодедово. Ребятам показали работу ключевых муниципальных служб и дали возможность задать вопросы руководству, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Старшеклассники Домодедовской школы №9 побывали в администрации округа, чтобы познакомиться с работой муниципалитета изнутри. Первый заместитель главы округа Александр Епишин показал ученикам рабочие кабинеты и рассказал о деятельности служб.

«Сегодня мы показали ребятам кабинеты, где идет наша трудовая жизнь. Очень интересная служба — дежурная служба, которая принимает звонки по номеру 112 и обрабатывает обращения граждан. Хотим показать эту „кухню“ изнутри», — отметил Александр Епишин.

Экскурсия прошла в рамках проекта «Судьба человека», который инициировала руководитель комитета семей воинов Отечества Анжелика Манджиева.

«Мы хотим, чтобы молодежь видела, что все возможно, главное — захотеть, независимо от того, из какой ты семьи», — подчеркнула она.

Школьники посетили зал вручения паспортов, кабинет Единой дежурной диспетчерской службы и центр управления регионом, где отслеживают состояние дворов, дорог и общественного транспорта. В завершение встречи они побывали в зале совещаний и пообщались с представителями администрации.

«Не каждый день удается узнать, как работают службы, которые ремонтируют наш город, и пообщаться с первыми лицами Домодедова — это очень интересно», — поделился ученик Марк Мирошников.

«Все было намного лучше, чем я ожидал. Здесь все оперативно и четко. Рад, что побывал и получил много новой информации», — отметил Темир-Хан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.