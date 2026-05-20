Старшеклассники Подмосковья представили 54 стартапа

Региональный конкурс по разработке стартапов среди старшеклассников прошел 20 мая в Корпоративном университете развития образования Подмосковья. В финал вышли 12 проектов из восьми городских округов, победителями стали пять школьников из Электростали, Жуковского, Клина и Орехово-Зуева, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Очный этап конкурса объединил 54 проекта из 18 городских округов региона. Участники работали над задачами, сформулированными социальными партнерами, и предлагали практико-ориентированные решения. Инициативы были направлены на развитие городской среды, поддержку сообществ и социальных институтов. При этом ключевой задачей стартапов стало создание общественно полезного эффекта с возможностью дальнейшего масштабирования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.