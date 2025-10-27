Старшеклассникам Раменского рассказали, как не стать дроппером

Помощник Раменского городского прокурора Мария Мухина акцентировала, что для молодежи крайне важно знать не только о способах обмана, но и об ответственности за подобные преступления. В ходе мероприятия с помощью видеоролика ученикам наглядно продемонстрировали, как не стать жертвой злоумышленников и к каким последствиям может привести участие в противоправной деятельности, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.