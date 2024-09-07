Старшее поколение голосует в Королеве

На свой участок для голосования в школу № 1 пришли Валентина Ивановна и Валерий Петрович Чубуковы. Они коренные жители Королева, всю жизнь проработали на городском предприятии РКК «Энергия», передает пресс-служба партии.

«Для нас выборы всегда были праздником. И сейчас также — не могли просто так пройти мимо важного события в жизни нашего города», — отмечают долголеты.

Представители избирательной комиссии добавили, что внимательно относятся к избирателям старшего возраста и всегда готовы прибыть к ним для голосования на дому.

«Я хочу подчеркнуть, насколько важно участие старшего поколения в выборах Совета депутатов. Их опыт, мудрость и понимание жизненных процессов играют незаменимую роль в формировании будущего нашего города. Вы — носители ценностей и традиций, которые помогают нам находить верные решения для развития города», — прокомментировал Первый заместитель предстведателя Совета Депутатов Дмитрий Денисов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.