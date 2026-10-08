Старосты Воскресенска участвовали в конкурсе «Лучший староста Подмосковья»

Староста деревни Чемодурово Екатерина Павлова и староста села Невское Алексей Мовсесян 7 октября представили свои проекты на очном этапе конкурса «Лучший староста Подмосковья» в Общественной палате Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурс «Лучший староста Подмосковья» проходит в Московской области второй раз. К очному этапу допустили 17 номинантов, в том числе двух старост из Воскресенска. Представители региональных министерств и ведомств, депутаты Мособлдумы и представители партнерских организаций побеседовали с участниками, ознакомились с их проектами и достижениями.

Исполнительный директор совета муниципальных образований Николай Ханин отметил, что благодаря губернатору А. Ю. Воробьеву в регионе развивается институт сельских старост. По его опыту работы главой муниципалитета, жители доверяют старостам при взаимодействии с местной властью.

«Главы городских округов понимают, что старосты — главные помощники на территории, они ценный источник информации и идей на местах», — подчеркнул Николай Ханин.

Лучших участников поощрят денежными сертификатами, которые можно будет потратить на нужды своих территорий. Награждение пройдет 23 октября, в День старосты Московской области.

«Было очень ценно обменяться опытом с коллегами из других округов и услышать оценку работы от экспертов. В деревне мы стараемся решать вопросы жителей оперативно и сообща — и такая поддержка на региональном уровне вдохновляет двигаться дальше», — поделилась Екатерина Павлова.

Совет муниципальных образований учредил конкурс на съезде в ноябре 2024 года. Его главная миссия — укрепить институт старост, повысить их имидж и выявить лучшие практики и решения по управлению населенными пунктами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.