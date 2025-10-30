Староста из Орехово-Зуевского округа Зоя Шершнева завоевала 2-е место в конкурсе на звание лучшего старосты Подмосковья

Староста деревни Запонорье Орехово-Зуевского городского округа Зоя Шершнева завоевала второе место в конкурсе «Лучший староста сельского населенного пункта Московской области». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Зоя Шершнева вместе с жителями деревни Запонорье установила памятник землякам-воинам Великой Отечественной войны, возродила традицию празднования Дня деревни, сделала много других полезных и важных дел.

«Отрадно, что Орехово-Зуевский округ продолжает быть в тройке лидеров по региону. В прошлый раз второе место в конкурсе занял староста деревни Молоково Николай Суворов», — сообщил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Также глава поблагодарил конкурсную комиссию и Совет муниципальных образований Московской области за достойную оценку деятельности старост Орехово-Зуевского округа.

«Зоя относительно недавно была избрана жителями деревни старостой, и с ее приходом и приходом ее команды неравнодушных и активных жителей жизнь в деревне заиграла новыми красками!» — отметил депутат Совета депутатов городского округа Дмитрий Травкин.

