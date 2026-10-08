Староста из Можайска вышла в финал конкурса «Лучший староста Подмосковья»

Лариса Безина, староста поселка дома отдыха «Красный Стан» Можайского округа, вошла в число 17 финалистов конкурса «Лучший староста Подмосковья — 2026». Она представила округ в номинации «Энергия единства», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За полтора года на посту старосты Лариса Безина добилась проведения оптоволоконного интернета в поселок дома отдыха «Красный Стан». К высокоскоростной сети подключили 35 квартир. Жители получили доступ к электронным дневникам, телемедицине и онлайн-сервисам.

При содействии Можайской больницы староста организовала выездную диспансеризацию. Мобильный медицинский пункт приехал в поселок, и 22 маломобильных жителя прошли обследование на месте.

Лариса Безина также проводит праздники и чаепития, организует подарки детям. Это помогло сплотить жителей и повысить их вовлеченность в общественную жизнь. На конкурсе она предложила ежегодно проводить общественное голосование за «Самую дружную улицу» или «Лучшую семью» с вручением символических призов. По ее мнению, такая инициатива повысит активность жителей.

«Участие в конкурсе позволило понять, насколько хорошо я выполняю свою работу, посмотреть на это со стороны. Здесь собрались лучшие сельские лидеры Подмосковья, которые делятся своим опытом. Это полезно и для тех, кто уже много лет работает на посту старосты, и для тех, кто только делает первые шаги», — поделилась впечатлениями Лариса Безина.

На конкурс поступили 722 заявки из 56 муниципалитетов региона. До очного этапа дошли лишь единицы. Жюри возглавил исполнительный директор совета муниципальных образований Московской области Николай Ханин.

В Можайском округе сельские старосты взаимодействуют с администрацией через начальников территориальных отделов. Направление курирует заместитель главы округа Ольга Спиридонова. Такое сотрудничество помогает учитывать инициативы жителей и быстрее решать местные вопросы.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.