Старинные серебряные монеты нашли в палатах Аверкия Кириллова в Москве

Клад, датированный рубежом XVI–XVII, нашли в палатах Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной. Он был сокрыт под полом жилых палат второго этажа. Этот факт указывает на то, что владелец усадьбы хранил здесь личную казну.

Несмотря на возраст, найденный сосуд и монеты в нем оказались в идеальном состоянии.

Эксперты в ближайшее время подсчитают точное количество монет и определят их научную ценность. Но уже ясно, что открытие по масштабу сопоставимо с находками прошлых лет в Старом Гостином дворе и Зарядье.

Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что значимость события подчеркивается и самой историей здания, где находилось Московское археологическое общество, созданное графом Алексеем Уваровым.

