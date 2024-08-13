Старинные драгоценности обнаружили в одной из гробниц Египта во время раскопок

Золотые украшения, керамику и бронзовые монеты нашли археологи в одной из гробниц во время раскопок в Египте, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Fox News.

Специалисты обнаружили находку в некрополе Телль аль-Дейр в городе Думьят. Сокровища были захоронены в гробнице вместе с останками покойного.

Археологи нашли там керамику, золотые украшения и другие драгоценности. Их отнесли к Позднему и эллинистическому периодам Египта. Ученые установили, что некоторым из найденных драгоценностей около 2,5 тыс. лет.

Кроме того, в гробнице обнаружили погребальные амулеты, статуэтки и керамический сосуд, в котором было 38 бронзовых монет.