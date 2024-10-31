Фото - © На комплексе по переработке отходов в Подмосковье нашли старинное зеркало

Старинное зеркало нашли в комплексе по переработке отходов в Подмосковье

Ежедневно на комплексы по переработке Подмосковья вместе с отходами попадают уникальные артефакты различных времен, мест, отраслей. Так, в ходе поисковой работы на сортировочных лентах сотрудники КПО обнаружили зеркало-перевертыш. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

С лицевой стороны обрамление зеркала изображает веселого клоуна, а с обратной — грустного. Декор выполнен из тяжелого металла, а высота зеркала составляет 25 см. В контейнере для отходов оно оказалось, вероятно, из-за трещины. Находка стала экспонатом музея «Культурный слой» при комплексе переработке отходов.

Увидеть старинный артефакт и другие интересные находки музея вы можете на сайте «Культурный слой».

Посетить экспозицию также можно, приехав на экскурсию по зданию КПО. Проводится она каждый четверг в 13:00 по предварительной заявке.

Адрес: Егорьевск, деревня Поцелуево, дом 53, к7.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.