Старейший ветеран ВОВ из Химок скончался на 104-м году жизни

В пятницу на 104-м году жизни скончался старейший ветеран Великой Отечественной войны из Химок, участник Сталинградской битвы Иван Кривошеев, об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин.

Герой отправился на войну осенью 1942 года. Он был наводчиком противотанковой пушки. Во время боевых действий его серьезно ранили, но после лечения в госпитале Кривошеев вновь отправился на фронт.

Он воевал под Сталинградом, а 9 мая 1945 года, когда было объявлено о Победе, находился в Праге.

За свои заслуги ветеран был награжден почетными орденами, медалями, а также нагрудным знаком «Освободителю Донбасса».

Глава Химок принес соболезнования родным и близким героя.

15 августа в городском округе Щелково умерла легенда русской авиации Галина Брок-Бельцова. Ей было 99 лет. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил соболезнования семье ветерана ВОВ.

«Мы будем помнить ее такой, какой она всегда была — умной и отважной, энергичной и обаятельной. Соболезную родным и близким Галины Павловны», — отметил глава региона.