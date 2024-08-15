В Подмосковье умерла легенда русской авиации Галина Брок-Бельцова

15 августа скончалась легенда русской авиации, ветеран Великой Отечественной войны Галина Брок-Бельцова. Ей было 99 лет, сообщил глава г. о. Щелково Андрей Булгаков.

В октябре 1941 года Брок-Бельцова стала добровольцем и отправилась в военкомат, откуда ее направили в авиационное училище. Она училась на метеоролога, а затем переучилась на штурмана.

Первый свой боевой вылет летчица сделала в 1944 году. В том же году она стала участницей операции «Багратион». Всего за годы войны ветеран совершила 36 боевых вылетов.

После окончания ВОВ она служила в КГБ. Кроме того, Галина окончила исторический факультет МГУ и преподавала в Московском инженерно-строительном институте.

В последние годы жизни Брок-Бельцова занималась просвещением и воспитанием молодежи. Она писала книги, помогала бойцам СВО и их родственникам, а также вела широкую общественную деятельность.

В феврале 2025 года советской летчице исполнилось бы 100 лет.

Глава Щелкова отметил, что он потерял мудрого наставника и друга, с которым познакомился 4 года назад. Булгаков также принес соболезнования родным и близким советской летчицы.