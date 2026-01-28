Станцию Куровская в Орехово-Зуевском округе повторно очистили от снега 28 января

Сотрудники подрядной организации 28 января во второй раз за день убрали снег на железнодорожной станции Куровская и прилегающей территории в городе Куровское Орехово-Зуевского округа.

Утром 28 января рабочие подрядной организации начали уборку снега на платформе и прилегающей территории железнодорожной станции Куровская в городе Куровское. Первый выход на расчистку состоялся в четыре часа утра, второй — днем. Для уборки используются лопаты и роторные снегоочистители.

Жители отмечают, что снег убирают регулярно. По словам местной жительницы Натальи, когда она уезжала из города накануне вечером, территория была чистой, однако к ее возвращению снова выпал снег.

За прошедшую ночь из городов и деревень округа вывезли 4260 кубометров снега. В уборке задействованы более 200 единиц техники, 400 дворников и волонтеры. В первую очередь очищают опасные участки, дороги с интенсивным движением, автобусные маршруты и подъезды к СНТ. Работы продолжаются в круглосуточном режиме, несмотря на продолжающийся снегопад. Жителей просят сохранять терпение — техника постепенно дойдет до всех дворов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.