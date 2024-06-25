Станислав Каторов проверил работу оздоровительного лагеря «Бригантина»

«Наша задача — максимально внимательно следить за всем тем, что связано с летним отдыхом детей в школьных лагерях дневного пребывания. Важно уделять особое внимание их регулярной проверке, состоянию, чтобы все соответствовало стандартам», — сказал Станислав Каторов.

В пресс-службе уточнили, что в каждом пришкольном лагере Ленинского городского округа проходят тематические программы, проводятся мастер-классы, интерактивные уроки, экскурсии, тематические встречи и другие виды активного обучения. Например, во всех пришкольных лагерях Ленинского городского округа 21 июня прошли торжественные и развлекательно-познавательные программы в преддверии Дня памяти и скорби.

«Мы постарались создать все необходимые условия для того, чтобы наши дети летом не просто отдохнули, но и получили полезные навыки, попробовали себя в самых разных качествах и, возможно, сделали свой профессиональный выбор», — добавил Каторов.

За все лето в Ленинском городском округе свои двери откроют 30 детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. В течение трех смен в них отдохнут не менее 1,9 тыс. детей школьного возраста, это на 200 человек больше, чем в прошлом году.

Инспекция в детском оздоровительном лагере на базе Видновского художественно-технического лицея прошла в рамках партийного проекта «Новая школа».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартовала 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.