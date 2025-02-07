Станислав Каторов отчитался об итогах работы за 2024 год в Ленинском округе

Глава Ленинского городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Станислав Каторов отчитался о проделанной работе за прошедший год перед депутатами Совета депутатов, секретарями первичных отделений, членами и сторонниками партии и обозначил ключевые направления на 2025 год, передает пресс-служба партии.

Среди главных тем выступления — поддержка участников СВО, реализация национальных проектов, работа по обращениям граждан и развитие муниципальной инфраструктуры

«В 2024 году мы вместе проделали масштабную работу, а впереди — еще больше задач и вызовов. Этот год был особенным: в марте состоялись выборыПрезидента России, а в сентябре — выборы депутатов Совета Ленинского округа. Все преобразования, которые происходят у нас в муниципалитете — этоследствие стратегического курса, обозначенного Президентом и губернаторомПодмосковья. Взаимодействие с жителями остается нашим главнымориентиром. За год проведено свыше 1540 встреч с гражданами, собрано 144 масштабные инициативы и более 1000 наказов, из которых две трети ужевыполнены», — подчеркнул Станислав Каторов.

Особое внимание в своем докладе секретарь местного отделения «Единой России» уделил мерам поддержки участников специальной военной операции и их семей.

«Наши усилия направлены на поддержку бойцов, выполняющих задачи в зоне СВО и их близких. Это приоритетное направление для всех уровней власти. В декабре 2024 года вместе с однопартийцами мы передали в Донецкую НароднуюРеспублику 4 санитарных автобуса. На федеральном уровне были принятыважные решения: всем участникам СВО присвоен статус ветерана боевыхдействий, сохранены повышенные пенсии, усилена социальная поддержка вдовпогибших защитников», — отметил Станислав Каторов.

В рамках отчета были также подведены итоги реализации ключевых партийныхпроектов — «Безопасные дороги», «Городская среда», «Крепкая семья», «Новаяшкола», «Здоровое будущее» и других.

«В прошедшем году мы завершили строительство и открыли современную поликлинику в ЖК „Пригород Лесное“ на 1000 посещений в смену. Построены три новых школы — в ЖК „Южная Битца“, в ЖК „Восточное Бутово“ и в селе Молоково, а также три детских сада — в ЖК „Пригород Лесное“, ЖК „Горки Парк“ и ЖК „Южная Битца“. Мы продолжили активную работу помодернизации инфраструктуры: капитально отремонтированы 47 многоквартирных домов, приведены в порядок 64 подъезда, обновлены тепловыесети на ключевых улицах округа. Благоустроены сквер 80-летия Ленинского района и лесопарк „Высота“, отремонтированы 16 дорог и реконструированы еще 2. Все это — результат совместной работы с жителями, депутатским корпусом и партией „Единая Россия“. Нам предстоит решить еще множество задач, и только объединив усилия, мы сможем обеспечить динамичное развитие Ленинского округа», — заключил Станислав Каторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.