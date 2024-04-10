Станислав Каторов навестил жителей Ленинского округа, пострадавших во время теракта в «Крокусе»

Глава подмосковного Ленинского городского округа Станислав Каторов навестил молодую пару из поселка Развилка Савелия Никитина и Юлию Хваткову, пострадавших во время теракта в «Крокусе». Об этом сообщила пресс-служба главы администрации округа.

В день происшествия, 22 марта 2024 года, Савелий и Юлия спешили на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл». Они опаздывали и даже поторопили таксиста. Когда они наконец попали в здание и подошли к металлоискателю, услышали звуки стрельбы за спиной. Один из террористов выстрелил в них из очень близкого расстояния, но Савелий успел защитить Юлию, приняв на себя несколько пуль. Он получил ранения в голень, бедро, пятку и левую руку, а Юлия была ранена в плечо.

«Знайте, что вы не остались одни со своей трагедией. Мы готовы оказать всю необходимую помощь. Многие жители Московской области пострадали и погибли в этой ужасной трагедии, и даже те, кто избежал физических повреждений, не смогли вернуться на место происшествия, чтобы забрать свои вещи из гардероба», — обратился к молодой паре во время встречи глава Ленинского округа Станислав Каторов.

В пресс-службе главы администрации напомнили, что для пострадавших от теракта предусмотрены региональные выплаты. Савелию Никитину уже была выплачена необходимая сумма, а выплата для Юлии Хватковой находится под контролем Станислава Каторова.

На момент теракта в «Крокус Сити Холле» находились 11 жителей Ленинского городского округа. Из них шестеро получили ранения, а пятеро благополучно покинули место инцидента. Среди жителей муниципалитета погибших нет.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. 144 человека погибли, 182 пострадали. В больницах и стационарах Москвы и Подмосковья находятся 97 человек. Пострадавшие в теракте получили повреждения различной степени тяжести.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отдельно поблагодарил врачей, которые борются за жизни пострадавших во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Особые слова благодарности я бы хотел сказать врачам. Врачам подмосковным, врачам московским и особенно — федеральным институтам. Вы знаете, что часть очень тяжелых ранений взяли на себя специалисты федеральных центров и сейчас, до сих пор, борются за жизнь наших жителей, жителей нашей страны», — сказал Воробьев.