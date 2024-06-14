Станислав Каторов наградил медицинских и социальных работников Ленинского округа

«Наши медицинские и социальные работники без устали помогают, лечат и поддерживают наших жителей на каждом шагу. Их профессионализм и знания заслуживают восхищения даже самых требовательных. Наша задача — обеспечивать условия и возможности, реализовывать и внедрять новые проекты в сфере здравоохранения и социальной защиты населения. В этом году, благодаря усилиям врачей и при поддержке Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и регионального правительства, мы продолжаем строительство трех новых поликлиник, общая вместимость которых составит 2105 пациентов в смену. Благодаря заботе наших социальных работников нам удается год от года оказывать материальную помощь более 20 тысячам граждан, находящимся в льготных категориях, не оставлять без внимания семьи наших бойцов, постоянно расширять доступные услуги для участников губернаторского проекта „Активное долголетие“ и улучшать условия для маломобильных групп населения», — сказал Станислав Каторов.

В пресс-службе уточнили, что в ходе торжественного мероприятия лучших отметили благодарственными письмами и почетными грамотами министерства социального развития Московской области, благодарностями министра здравоохранения Московской области, знаком «За труды», почетными грамотами и благодарственными письмами Московской областной Думы, почетными грамотами, благодарственными письмами и знаками «За личный вклад в развитие округа» главы Ленинского городского округа, а также почетными грамотами и благодарственными письмами Совета депутатов.

«С удовольствием слежу за работой наших молодых сотрудников. И сегодня мне особенно радостно, что многие врачи, которые „выросли“ на моих глазах, получают награды за свою работу», — поделилась врач Видновского перинатального центра Мая Бердыева.

В пресс-службе добавили, что завершением мероприятия стало выступление-поздравление местных коллективов. Поздравить медицинских и социальных работников Ленинского округа на сцену Детской школы искусств вышли артист Борис Гуреев, коллектив танцевально-спортивного клуба «Звёздный вальс» и вокальный коллектив «Пой на Бис!».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.