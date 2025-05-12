Станислав Каторов и Вячеслав Фетисов почтили память героев ВОВ в Ленинском округе

«Время неумолимо, и с каждым годом свидетелей тех страшных событий становится все меньше. В Ленинском округе осталось 8 ветеранов Великой Отечественной войны, живых легенд, чьи подвиги навсегда вписаны в историю нашей страны, нашего округа. Их возраст приближается к вековому рубежу, но в их глазах до сих пор горит огонь мужества и стойкости. По инициативе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, в знак признания их бесценного вклада в Победу, каждому из восьми ветеранов мы присвоили звание почетного гражданина Ленинского округа. Это не просто формальное признание заслуг, это дань уважения, благодарность за настоящее, которое они нам подарили», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Станислав Каторов и Вячеслав Фетисов посетили ветерана Великой Отечественной войны, Раису Харланову. В рамках торжественного визита они передали поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева, тепло пообщались, обменялись воспоминаниями и вручили подарки.

Раиса Степановна в годы войны служила медсестрой, участвовала в освобождении Праги и Берлина. Была удостоена медали «За оборону Сталинграда», Ордена Отечественной войны II степени и медали «За победу над Германией». После войны она много и усердно трудилась: работала в шахтах Тульской области, на полях совхоза под Одессой. Вместе со своим мужем они вырастили и воспитали троих прекрасных детей. В Видное Раиса Степановна переехала, чтобы быть рядом со своим старшим сыном. У нее большая и любящая семья, множество внуков и правнуков.

«Ее героизм в годы войны никогда не будет забыт, а ее продолжительная и полная событиями жизнь — это образец для подражания для молодежи. Был искренне рад увидеть Раису Степановну в добром здравии», — добавил Станислав Каторов.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.