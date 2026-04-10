Стало извествно, сколько в России выбравших крионику после смерти человек
Директор Самыкин: услуга крионики легальна и стоит около 40 тыс долларов
В российских криохранилищах находятся более 100 человек, чьи тела или мозг заморозили после смерти в надежде на будущее «пробуждение». Процедура легальна и проводится только после оформления смерти, сообщает RT.
Крионика предполагает глубокую заморозку тела или мозга с расчетом на развитие науки в будущем.
В России направление появилось в 2005 году: футуролог Данила Медведев заморозил мозг своей 79-летней бабушки, позже была создана компания «КриоРус».
Сейчас работают несколько организаций, включая «Открытую крионику».
