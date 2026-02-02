Стало известно, ждать ли скорого прихода весны и палящего зноя летом 2026 года

Синоптики: весна в 2026 году будет ранней, а лето — знойным

Как заявил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, в 2026 году весна в центральной части России наступит раньше обычного. Ориентировочно ее приход можно ожидать уже с середины марта, после чего начнется период половодья, сообщает «Вечерняя Москва» .

Согласно предварительным данным, после морозной зимы с обильными снегопадами, летний сезон в столичном регионе обещает быть знойным, с более высокими температурами и малым количеством осадков по сравнению с предыдущим годом, особенно в июле и августе.

По словам синоптика из прогностической организации «Метео» Александра Ильина, ранний приход весны в текущем году вполне реален. По его словам, жители Москвы почувствуют весеннее дыхание уже в последние дни февраля. Снег начнет подтаивать на солнечной стороне, а температура воздуха будет демонстрировать колебания, приближаясь к нулю.

Он также предупредил, что, несмотря на раннее начало весны, не стоит ждать мгновенного наступления тепла. Резких скачков температуры в сторону повышения до конца марта не предвидится. Процесс таяния снега будет замедленным, учитывая рекордное количество осадков, выпавших этой зимой. Полностью снег сойдет лишь в апреле.

Как утверждает главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, даже долгосрочные прогнозы, составляемые зарубежными центрами, не могут с высокой точностью предсказать погодные условия в конкретной области в теплое или холодное время года.

«Модели долгосрочных прогнозов зарубежных центров дают только фоновые прогнозы, например, что летом температура воздуха будет немного выше климатической нормы. Однако они не говорят о жарком и сухом лете, как быстро сойдет снег и будет ли сильное половодье», — объяснила Позднякова.

Поэтому не стоит слепо полагаться на долгосрочные прогнозы, рассчитанные на несколько месяцев вперед, подчеркнула синоптик.

