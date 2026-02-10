Стало известно, запретят ли в России интернет для детей

Депутат Малков заявил, что запрет интернета для детей не обсуждается

На пресс-конференции в Санкт-Петербурге, которая посвящена защите детей и подростков в интернете, обсуждался ряд тем, в том числе полный запрет интернета для детей. Депутат ЗакСа Андрей Малков сказал, что полные запреты не планируются, сообщает « МК в Санкт-Петербурге ».

Предложения об этом периодически звучат. Уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина выразила мнение, что до 14 лет использование детьми соцсетей излишне.

Также обсуждался вопрос просматривания профилей подростков в соцсетях педагогами. Зампредседателя комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Павел Горюнов заявил, что такой вопрос неактуален. У некоторых детей есть ряд страниц в соцсетях. Даже если педагог сможет обнаружить «тайный» профиль, то вряд ли поймет современный сленг.

По словам чиновника, интернет — навык. Если заходить в него запретят, то дети не научатся пользоваться Сетью.

«Это вопрос воспитания навыка пользования информацией», — добавил Горюнов.

