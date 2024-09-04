Стало известно, зачем из Таиланда пытались переправить опасных муравьев в Россию

Российские таможенники задержали посылку с агрессивными муравьями из Таиланда и предотвратили тем самым, по мнению зоологов, крупный энтомологический эксперимент, сообщает МК.ru .

На днях на границе с РФ задержали посылку с живыми насекомыми. Тысячи агрессивных муравьев содержались в пробирках, которые были упакованы в коробки под видом детских игрушек и печенья.

В числе насекомых были представители таких видов как муравей-фуражир, муравей-капканчик и тропические древоточцы.

Российские таможенники отправили живой груз обратно в Таиланд. Зачем получателю понадобилось столько насекомых, узнать не удалось — конкретный ответ он так и не дал. Зато зоологи пришли к выводу, что муравьи могли понадобиться той или иной биологической лаборатории для научного эксперимента.

Также они могли предназначаться на продажу. Как отметил энтомолог Виктор Ганушкин, сейчас в России появилось много любителей экзотики, которые мечтают завести муравьиную ферму.