Стало известно, во сколько обойдется клонирование питомца

Клонирование домашнего питомца является весьма затратным для жителей России. Процедура оценивается в 4 млн рублей. Эта сумма обусловлена расходами на сбор необходимого биологического материала, ценами на услуги лабораторий, а также стоимостью транспортировки как биоматериала, так и созданного клона, сообщает Постньюс .

К примеру, забор тканей может стоить около 3 тыс. рублей, но заморозка клеток в жидком азоте обойдется уже в 150 тыс. рублей.

Важно отметить, что россияне, решившиеся на подобную процедуру, практически не имеют гарантий в случае провала: компенсацию за неудачную попытку или гибель клона во время транспортировки получить крайне сложно.

Все компании, предоставляющие услуги клонирования, находятся за пределами России и требуют полную предоплату. Представитель одной из компаний-посредников отмечает, что только в Китае можно внести 60% стоимости заранее, а оставшиеся 40% оплатить после получения клонированного животного.

