Стало известно, во сколько обходится содержание Ленина в Мавзолее

Расходы на содержание Ленина в Мавзолее колеблются в диапазоне 1,6-1,8 млн руб

Танатопрактик, бальзамировщик Маргарита Антонова рассказала, что содержание тела Владимира Ленина в Мавзолее обходится примерно в 1,6-1,8 млн рублей ежемесячно, сообщает Постньюс .

«Вопрос о содержании Мавзолея и сохранности тела Ленина окружен плотной завесой государственной тайны. Официальные расходы на эти цели не разглашаются, что закономерно порождает различные оценки и предположения», — отметила она.

По словам Антоновой, расходы на содержание мумии складываются из двух ключевых аспектов: стоимости расходных материалов и специализированных растворов, а также оплаты труда высококвалифицированных, уникальных профессионалов, регулярно проводящих необходимые процедуры. Она оценила, что только минимальная стоимость расходных материалов составляет около 800–900 тыс. рублей ежемесячно.

Антонова акцентировала внимание на том, что в Мавзолее применяется не обычное бальзамирование, а уникальная методика, требующая глубоких научных знаний, специального оборудования и многолетнего опыта, которым обладают лишь немногие.

«С такой задачей обычный специалист действительно не справится», — заключила танатопрактик.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.