Стало известно, в каких школах Санкт-Петербурга самое лучшее питание

Две школы из Санкт-Петербурга стали победителями в конкурсе на лучшее школьное питание, который прошел в Саранске с награждением в Москве. Учащиеся начальных классов с 2020 года получают бесплатные завтраки, и в этом конкурсе лучшие результаты продемонстрировали школа № 557 Невского района и школа № 164 Красногвардейского района. Чтобы участвовать в этом федеральном конкурсе, они сначала победили на региональном этапе, сообщает газета «Петербургский дневник».

Конкурс состоял из нескольких этапов, в том числе в номинациях: для городских и сельских школ, а также для школ мегаполисов. Школы должны были предоставить документы, создать видеоролики и представить фирменные блюда. Школа № 164 выиграла в категории «Лучшая столовая города-миллионника» с омлетом с овощами и печеными яблоками, а школа № 557 заслужила признание благодаря пудингу.

Также хорошее школьное питание основывается на трех важных факторах: усовершенствовании линии раздачи, акценте на здоровом питании и привлекательном оформлении. Например, вместо жареных куриных крылышек в школе готовят курицу на пару, что более полезно. В меню также входил пудинг, круассан с индейкой и запеченная груша.

Директор и комбинат питания постоянно следят за отзывами учеников и адаптируют меню; например, омлет с зеленым горошком заменили на более популярный вариант с картофелем. Кроме того, родители участвуют в оценке меню, что повышает его качество. Кулинарные мастер-классы, проводимые на пищеблоке, позволяют детям учиться готовить с 5 класса, что также способствует развитию их кулинарных навыков.