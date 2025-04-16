Стало известно, в чем заключается самый главный минус искусственного интеллекта

Декан факультета технологий искусственного интеллекта Университета ИТМО Семен Краев поделился своим мнением об искусственном интеллекте (ИИ) и его роли в будущем человека, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Искусственный интеллект — это инструмент, призванный помогать человеку в ситуациях, когда он не справляется: для анализа большого объема информации, принятия быстрых решений. Помогать, а не заменить: человека пока никто и ничто не заменит», — заявил эксперт.

Он отметил, что ИИ должен радикально изменить бизнес-сферу, придется значительно изменять кадровый состав, но на смену устаревшим профессиям должны прийти актуальные квалификацированные специалисты. Краев уверен, что многие профессии, где используются компьютерные технологии, в скором времени будут интегрированы с искусственным интеллектом. Это приведет к изменениям как в функционале работников, так и к появлению новых специалистов.

Эксперт добавил, что ИИ способен значительно изменить мир, модернизировать бизнес-процессы, производство, творчество, обработка данных и многое другое. Преимущества, которые предлагает искусственный помощник поражают, появляются возможности новых способов производств контента, роста экономики. А минусы, по мнению Краева, заключаются в предубеждениях о безработице, потери креативности, «восстании машин» среди консерваторов.