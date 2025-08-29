Стало известно, сколько зарабатывают учителя в Нижегородской области

Анализ сервиса hh.ru, проведенный в преддверии Дня знаний, показал, что средняя зарплата учителя в Нижегородской области, согласно предложениям работодателей, достигает 40 100 рублей, сообщает pravda-nn.ru .

Исследование позволило выявить регионы с максимальной потребностью в педагогах, размер предлагаемой заработной платы, а также наиболее востребованные у работодателей компетенции.

Самые привлекательные зарплаты для учителей в Приволжском федеральном округе зафиксированы в Республике Татарстан — 45 900 рублей. Наименее оплачиваемый труд учителей — в Мордовии, где средняя зарплата составляет 35 000 рублей. Нижегородская область и Башкортостан, с одинаковым показателем в 40 100 рублей, заняли пятое и шестое места в рейтинге соответственно.

Аналогичную шестую позицию Нижегородская область занимает и по количеству опубликованных вакансий для учителей. Безусловным лидером по этому показателю является Москва, где было размещено 16 700 предложений. В Нижегородской области за последние шесть месяцев педагогам было предложено трудоустройство по 2 200 вакансиям.

По информации аналитиков, в перечень наиболее востребованных у работодателей качеств преподавателей входят «обучение и развитие», «организация учебного процесса», «грамотная речь», «организаторские навыки» и «работа в команде».