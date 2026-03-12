Стало известно, сколько воды содержится в мощных пермских сугробах

В Пермском крае нет малоснежных зон: влагозапас снега на всех территориях превышает 200 мм. В Перми он составляет около 250 мм, сообщает properm.ru со ссылкой на Telegram-канал «Опасные природные явления».

На территории Добрянского района этот показатель в настоящее время составляет около 300 мм, максимальное количество осадков отмечается на возвышенности в районе Дивьи. В южных районах Прикамья запасы влаги в снеге являются рекордными или близкими к рекордным значениям.

Согласно общедоступной информации, влагозапас снега представляет собой общий объем воды, который образуется при полном таянии снежного покрова. Этот параметр является одним из ключевых при прогнозировании весеннего половодья и оценке степени насыщения почвы влагой.

По первоначальным расчетам специалистов-метеоролов Перми, половодье в Прикамье в 2026 году ожидается в пределах нормы для реки Камы. Однако риск затоплений может возникнуть в случае резкого потепления, сопровождаемого дождями, либо образования ледовых заторов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.