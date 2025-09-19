Стало известно, сколько в среднем россияне тратят на онлайн-покупки

Большинство россиян (55%) до сих пор предпочитают гибридный формат шопинга, совмещая покупки в онлайне и традиционных точках продаж. При этом средние ежемесячные расходы граждан на онлайн-покупки составляют 13 338 рублей, сообщили РИАМО в пресс-службах онлайн-платформ «Авито Реклама» и «Авито Товары».

В опросе приняли участие 10 тыс. жителей РФ старше 18 лет. Согласно исследованию, 22% респондентов полностью перешли на онлайн-шопинг, а 19% россиян продолжают отдавать предпочтение только офлайн-магазинам.

Среди онлайн-площадок граждане чаще всего выбирают e-commerce площадки. Их предпочитают 79% покупателей. Еще 19% делают покупки в специализированных интернет-магазинах, а лишь 2% пользуются соцсетями для шопинга.

При выборе товаров заметны гендерные различия. Онлайн-покупки одежды и обуви совершают 75% участников опроса, но среди женщин этот показатель выше (83%, в то время как у мужчин — 65%). В категории товаров для красоты, здоровья и спорта женщины покупают почти вдвое чаще (70% против 37% у мужчин). Мужчины, в свою очередь, лидируют в приобретении бытовой техники и электроники (54% против 39%) и гаджетов (52% против 30%).

Наибольшую долю среди категорий товаров занимают одежда и обувь (75%), продукция для красоты, здоровья и спорта (55%), подарки (52%) и бытовая техника с электроникой (46%). В конце списка находятся товары для животных (38%), мебель и товары для дома (32%), учебные принадлежности (30%) и автомобильные товары (28%).

По данным опроса, 50% респондентов совершают онлайн-покупки один или два раза в месяц. Еще 20% делает это несколько раз в неделю, а 17% — еженедельно. Интересно, что 48% опрошенных принимают решение о покупке под влиянием интернет-рекламы.

