Стало известно, сколько стоит базовый школьный набор в 2024 году

По данным аналитиков ЮMoney и «Чек индекс», базовый школьный набор в 2024 году обойдется родителям в среднем в 15 361 рубль, сообщает ТАСС .

В него входит школьная форма, брюки/юбка, рубашка/блузка, обувь, рюкзак и пенал с канцелярией.

Средняя стоимость школьной формы за период с 1 по 15 августа 2024 года составила 3 949 рублей. Покупка рубашки/блузки обойдется в 1 127 рублей, а брюк/юбки — в 1 503 рубля. Средняя цена парадной обуви составила 1 856 рублей, а кроссовок — 1 313 рублей.

Покупка рюкзака обойдется в 3 443 рубля. Средняя стоимость пенала со всеми принадлежностями и канцелярией оценивается еще в 1973 рубля. Дневник будет стоить 197 рублей.

Количество онлайн-покупок к школе за период с 1 по 15 августа этого года возросло на 29% относительно аналогичного периода 2023 года. В среднем чек вырос на 11% и составил 5 677 рублей. Также возросло на 84% число покупок канцелярских товаров и школьных принадлежностей.

Ранее стало известно, что стоимость большинства категорий товаров для школьников выросла в преддверии 2024 учебного года в целом несущественно — в среднем на 6-8%. Однако на некоторые товары цены выросли более, чем на 10%.