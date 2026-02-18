Стало известно, сколько россиянок копят деньги перед декретом

Согласно данным исследования, проведенного финансовой платформой «Выберу.ру», большинство опрошенных жительниц России — 62% — либо уже откладывают средства к моменту ухода в декрет, либо намерены сделать это в ближайшее время. Оставшиеся респондентки разделились на тех, кто рассчитывает только на доход супруга или партнера (21%), и тех, кто заранее не задумывался о создании финансового резерва (17%), сообщает «Газета.Ru» .

Средний размер целевых накоплений варьируется от 380 до 450 тысяч рублей. При этом исследование показало, что сумма накоплений меняется в зависимости от региона. Так, в Москве планируемая сумма составляет 650–900 тыс. рублей на весь период отпуска по уходу за ребенком. В Санкт-Петербурге этот показатель находится в диапазоне 550–750 тыс. рублей.

В других городах-миллионниках, таких как Екатеринбург, Казань, Новосибирск и Краснодар, будущие матери ориентируются на 450–600 тыс. рублей. В населенных пунктах с численностью до 500 тыс. жителей сумма ожидаемо ниже — 250–350 тыс. рублей.

Приоритеты в расходовании средств также зависят от места проживания. В столице и крупнейших городах почти половина участниц опроса (48%) включают в бюджет регулярную оплату услуг няни, даже если она требуется на неполный день. При средней почасовой ставке 450–600 рублей в мегаполисах ежемесячные затраты могут достигать 35–50 тыс. рублей, если няня занята три-четыре часа в день. Чаще всего эту статью расходов указывали жительницы Москвы (87%).

В городах с населением менее миллиона картина иная. Только 19% опрошенных планируют систематически привлекать няню. Вместо этого 54% респонденток закладывают средства на личные нужды и услуги по уходу за собой: маникюр, визиты к косметологу, парикмахерские, такси и помощь по хозяйству. По оценкам участниц исследования, такие ежемесячные траты составляют 8–15 тыс. рублей в крупных городах и 5–10 тыс. рублей в населенных пунктах с численностью менее 300 тыс. человек.

Бюджет чаще всего рассчитывается на период от шести месяцев до года декретного отпуска. Для комфортного полугодия с учетом услуг няни и личных расходов в городах-миллионниках, по мнению респонденток, необходимо около 300–450 тыс. рублей, а на год — 600–900 тыс. рублей. В менее крупных городах (с населением до 1 млн человек) расчеты скромнее: 150–250 тыс. рублей на полгода и 300–400 тыс. рублей на целый год. В опросе участвовали две тысячи женщин из разных российских регионов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.