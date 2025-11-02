Стало известно, сколько россиян проведут ноябрьские выходные дома

Аналитики платежной системы «Апельсин» провели исследование, чтобы выяснить, как жители России собираются провести выходные, приуроченные ко Дню народного единства, а также какую сумму они готовы потратить на развлечения и как распределяют общие расходы с друзьями и членами семьи. Результаты исследования есть в распоряжении РИАМО. По ним 69% жителей страны планируют провести выходные с близкими.

На ноябрьских праздниках россияне планируют путешествия, встречи с родными и культурные мероприятия. По данным проведенного опроса, 40% респондентов предпочтут остаться дома в праздничные дни. Еще 20% поедут на дачу или в сельскую местность, 17% совершат поездку по России, а 3% выберут зарубежное направление. Посещение музеев и театров входит в планы 14% участников опроса, в то время как шопинг интересует лишь 6%.

Исследователи сервиса установили, что для большинства людей праздничные дни — возможность провести время в кругу самых близких: 69% опрошенных собираются в выходные с семьей. В то же время 13% предпочтут компанию друзей, а 10% проведут время с партнером. Только 5% хотели бы побыть в одиночестве, а 3% проведут эти дни на работе.

Итоги исследования также показали, что большая часть (51%) россиян планирует потратить на ноябрьских праздниках до 5 тыс. рублей на человека. Только 3% респондентов готовы выделить более 20 тыс. рублей.

Примечательно, что посещение кафе, ресторанов и гастрономических площадок становится одной из ключевых статей расходов в праздничном бюджете — каждый второй житель России (53%) намерен увеличить траты на питание вне дома.

Что касается совместных трат в праздничные дни, 59% россиян не планируют объединять средства для общих покупок. Однако каждый пятый (22%) разделяет с друзьями оплату продуктов для праздничного ужина, еще 10% планируют общий бюджет на развлечения, 5% — на топливо и совместные поездки, а 4% — на аренду домов или загородного жилья.

